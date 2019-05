Semana de Educação Financeira terá palestras gratuitas sobre investimentos

São Paulo – A 6ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF 2019) será realizada de 20 a 26 de maio e irá realizar mesas-redondas e palestras gratuitas sobre dinheiro. A maioria das ações, presenciais e online, são abertas ao público. Porém, as vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas.

O evento de abertura acontecerá no dia 20 no Hotel Windsor Guanabara, no Centro do Rio de Janeiro. No dia, os participantes poderão assistir à palestra “Educação financeira na infância”.

Realizada anualmente desde 2014, o objetivo da Semana ENEF é disseminar a educação financeira e previdenciária no país, além de contribuir para o fortalecimento da cidadania. Na última edição, foram reunidas quase 7 mil ações, que alcançaram mais de 4 milhões de pessoas.

O Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) é a entidade responsável pela coordenação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), que integra entidades públicas e privadas interessadas em promover a educação financeira no Brasil.

O Conef é composto por representantes do Banco Central, da CVM, da Susep, do Ministério da Economia, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), da Brasil, Bolsa e Balcão (B3), entre outros.

Veja abaixo os cursos online e as atividades presenciais que se destacam na semana. Para ver a programação completa, acesse o site do evento.

Atividades online



Atividade Quando Quem promove Como se cadastrar Curso “Planejar para realizar sonhos”, “Dominando emoções e criando novos hábitos” e “Inteligência financeira: saia do sufoco” Dias 20 a 26 de maio MJ/Senacon Acesse Aprenda a investir na bolsa 3.0 (n o momento do pagamento, é necessário inserir o cupom senef2019xp, válido até 31/05) Dia 20 a 26 de maio Voluntários Grupo XP Acesse Sonhar, planejar e alcançar – Fortalecimento financeiro para famílias Dias 20 a 26 de maio Sesame Workshop Acesse Planejamento previdenciário Dia 20, das 10h às 11h30 Previbayer Acesse Receita do sucesso: você sabe para onde vai o seu dinheiro? Dia 20, das 20h às 21h Fusion Academy Acesse Educação financeira é coisa de criança? Dia 20, das 12 às 13h Me Poupe Acesse

Atividades presenciais