Semana de Educação Financeira oferece cursos gratuitos sobre investimentos

São Paulo – Começa na segunda-feira (14) a 5ª edição da Semana de Educação Financeira, que irá promover palestras, seminários e encontros gratuitos em diversos estados do país e no Distrito Federal. O intuito é ensinar o consumidor a lidar melhor com o dinheiro e a investir.

Organizado pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), o evento termina no próximo domingo (20) e tem como objetivo promover ações de educação financeira, seguindo as diretrizes da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), criada por decreto federal em 2010.

Os cursos e palestras têm vagas limitadas e exigem inscrição online. O período para inscrição de diversos cursos oferecidos pela B3, por exemplo, se encerram nesta quinta-feira (10). Portanto, o interessado deve correr para garantir o seu lugar.

Veja abaixo os cursos online e as atividades presenciais que se destacam na semana. Para ver a programação completa, acesse o site do evento.

Atividades online



Atividades presenciais

Destaques

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula e fiscaliza o mercado financeiro com o intuito de proteger investidores, ministrará, em sua sede no Rio de Janeiro, as palestras “Ataques, Fraudes e Riscos em Criptomoedas”, no dia 14; “ICO – Initial Coin Offering”, na quarta-feira (16); e “Fintech”, na sexta-feira (18). A autarquia também realizará uma apresentação sobre derivativos no dia 18.

A B3 também participa do evento com palestras e cursos. Entre os destaques, está a palestra “Como falar de dinheiro com seu filho”, conduzida pela educadora financeira Cassia D´Aquino. O evento acontece na própria B3 (Praça Antônio Prado, 48 – São Paulo) na quinta-feira (17), das 9h às 11h.

A bolsa também promove a palestra “Tecnologias a serviço do seu bolso”, que será realizada no dia 14, das 10h às 12h, no Cubo (R. Casa do Ator, 919, São Paulo). No evento, serão discutidas como as ferramentas online podem ajudar no controle das finanças pessoais e na escolha dos investimentos.

No dia 15, das 15h às 17h, a palestra “As emoções e o dinheiro” irá debater as limitações psicológicas e emocionais em relação ao dinheiro: crenças e comportamentos que fazem com que as pessoas tomem decisões pouco acertadas quando gastam, poupam e investem. O evento também será realizado na B3 (Rua XV de novembro, 275 – São Paulo).

Para quem não mora em São Paulo ou prefere participar do evento pela internet, será realizado no dia 17, às 20h, um seminário online sobre “Educação Financeira”, no qual se discutirá a importância da formação de patrimônio e administração do orçamento familiar.

Outros cursos e palestras serão realizados em parceria com o Ibmec, Escola de Educação Financeira da RioPrevidência, Etecs e escolas públicas nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Baureri, Diadema e Rio de Janeiro.

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) também realizará uma série de ações com conteúdo para todas as idades durante o evento.

Quem quer começar a investir ou já investe poderá aprender mais sobre aplicações financeiras em uma série de bate-papos ao vivo na página da associação no Facebook. As transmissões será realizadas do dia 15 ao 17, das 19h às 20h, e o conteúdo ficará disponível no canal da Associação no Youtube.

Os fundos de investimento serão o tema da primeira live. No segundo encontro, a associação explicará como funciona o mercado de capitais. Um plantão tira-dúvidas sobre investimentos encerra o ciclo de atividades.