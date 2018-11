Seguros têm desconto de até 50% na semana da Black Friday

São Paulo – Além de investimentos e linhas de crédito, instituições financeiras também oferecem ofertas relacionadas a seguros na semana da Black Friday.

Nas agências da Caixa, o banco oferece descontos que chegam a 50% na aquisição de seguro viagem e 20% no seguro residencial. Já o Banco do Brasil vai oferecer pontuação turbinada em seus programas de relacionamento para quem adquirir seguros.

A Youse está dando até 20% de descontos nos preços de suas proteções. Além de ofertas, a plataforma de vendas de seguro online da Caixa também oferecerá vouchers de experiências gourmet, spa, atividades esportivas entre outras. Esse benefício será disponibilizado para novos clientes que contratarem proteções da plataforma durante a campanha,

O Grupo Bradesco Seguros dá condições especiais na compra de proteções até o dia 26. Entre elas, pontuação em programas de fidelidade.

O cliente que contratar o seguro viagem ganhará cinco pontos Livelo a cada real pago. O benefício também vale para quem contratar o seguro de vida VIP ou o seguro prestamista na modalidade de pagamento anual (1º ano).

Na contratação do plano de previdência “Vida VIP” (modalidade de pagamento único), o cliente ganha cinco pontos Livelo a cada real pago. Já na inscrição ou aporte nos planos de previdência PGBL e VGBL do portfólio multiestratégia (modalidade de contribuição única), dez mil pontos Livelo serão oferecidos ao cliente a cada 100 mil pagos. Além disso, quem transferir o plano de previdência de outras seguradoras para o Bradesco ganha 20 mil pontos Livelo a cada 100 mil reais pagos.

Para quem deseja proteger o carro, será possível comprar o seguro auto com o Repare Fácil, programa que oferece serviços como “Martelinho” e “Reparo Rápido”, além de recuperação de amassados de pequeno e médio porte.

Os planos odontológicos “Dental Ideal”, “Dente de Leite” e “Júnior” estarão com carência zero no período da campanha. O segurado que adquirir os Cartões de Crédito Bradesco Seguros por meio dos corretores contará com a primeira anuidade gratuita tanto para titulares como para os dependentes.

Para empresários

A Sompo Seguros irá oferecer, durante toda a semana, descontos de até 15% nas cotações dos seguros “Empresarial Simplificado”, “Empresarial Super” e “Segmentados”.

O “Empresarial Simplificado” foi desenvolvido para atender empresas de micro, pequeno e médio porte, nas áreas de prestação de serviço, comércio e indústria, com patrimônios de até 3 milhões de reais. O seguro “Empresarial Super” foi desenvolvido para atender empresas de médio e grande porte nos segmentos de indústria, comércio e serviços, com patrimônio acima de 3 milhões de reais.

As proteções contemplam cobertura básica contra incêndio de qualquer causa, exceto dolo; queda de raio e explosão de qualquer natureza e origem. Além disso, podem ser contratadas coberturas adicionais. O seguro também três planos de assistência 24 Horas.

Já os seguros “Segmentados, Clínicas e Consultórios e Escolas” foram desenvolvidos para atender às rotinas desses estabelecimentos. Entre os diferenciais há a garantia de recomposição de documentos e vazamento acidental de chuveiros automáticos na cobertura básica sem custo adicional.

Já no Grupo Bradesco Seguros, a empresa que contratar o “Saúde SPG” (3 a 199 vidas) até o dia 26 contará com isenção da taxa de implantação.