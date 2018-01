Saques do 7º lote do PIS/Pasep serão liberados nesta quinta

São Paulo — Os trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro e têm direito ao saque do sétimo lote do abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2016 vão poder retirar o dinheiro a partir desta quinta-feira (18). Serão liberados 2,6 bilhões de reais nesse lote.

Quem trabalha na iniciativa privada recebe pela Caixa, já os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil. O pagamento obedece a um calendário baseado no mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, e no número final de inscrições, no caso do Pasep.

Calendário PIS

Nascidos em* Recebem a partir de Recebem até Julho 22/07/2017 29/06/2018 Agosto 17/08/2017 29/06/2018 Setembro 14/09/2017 29/06/2018 Outubro 19/10/2017 29/06/2018 Novembro 17/11/2017 29/06/2018 Dezembro 14/12/2017 29/06/2018 Janeiro e Fevereiro 18/01/2018 29/06/2018 Março e Abril 22/02/2018 29/06/2018 Maio e Junho 15/02/2018 29/06/2018

*O crédito em conta para correntistas da Caixa é efetuado dois dias antes da data estabelecida para o saque

Calendário Pasep

Final da inscrição** Recebem a partir de Recebem até 0 27/07/2017 29/06/2018 1 17/08/2017 29/06/2018 2 14/09/2017 29/06/2018 3 19/10/2017 29/06/2018 4 17/11/2017 29/06/2018 5 18/01/2018 29/06/2018 6 e 7 22/02/2018 29/06/2018 8 e 9 15/03/2018 29/06/2018

**O crédito em conta para correntistas do BB é efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento

O abono de 2016 começou a ser pago em 27 de julho de 2017 e vai até 29 de junho de 2018. Já foram pagos 8,11 bilhões de reais a 11,07 milhões de trabalhadores, o equivalente a 45,17% dos mais de 24,5 milhões de beneficiários que têm direito ao abono.

Segundo o Ministério do Trabalho, mesmo quem já teve o benefício liberado no ano passado, mas não sacou o recurso, ainda pode retirar o abono salarial. O dinheiro ficará disponível para saque nas agências bancárias até 29 de junho deste ano.

Depois desse prazo, os benefícios que não forem sacados retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para pagamento do Abono Salarial do próximo ano e do seguro-desemprego.

Quem tem direito ao saque?

Tem direito ao abono salarial quem estava inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2016, com remuneração média de até dois salários mínimos. Mas é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O valor do benefício varia de 80 reais a 954 reais, de acordo com o tempo trabalhado no ano-base. Para receber o valor cheio, é necessário ter trabalhado formalmente durante todo o ano de 2016 com rendimento médio de até dois salários mínimos.