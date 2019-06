Saque do abono do PIS/Pasep de 2018 termina dia 28. Veja quem tem direito

São Paulo – Termina no dia 28 de junho o prazo para o saque do abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2017. Ainda há R$ 1,2 bilhão disponível para 1,9 milhão de trabalhadores.

Tem direito ao abono quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador.

Os benefícios foram liberados de forma escalonada de acordo com mês de nascimento e agora estão disponíveis para os nascidos em qualquer mês.

A quantia a que cada trabalhador tem direito depende do tempo em que ele trabalhou formalmente em 2017. Quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, que equivale a um salário mínimo (R$ 998). Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que é de 1/12 (R$ 84), e assim sucessivamente.

Trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. O trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão do Cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação.

Informações sobre o PIS e o valor do benefício também podem ser obtidas pelo aplicativo Caixa Trabalhador, pelo site da Caixa ou pelo telefone 0800-726-02-07 com o número o número do NIS (PIS/Pasep) em mãos. Os titulares de conta individual na Caixa com cadastro atualizado e movimentação na conta podem ter recebido crédito automático antecipado.

Já os servidores públicos precisam verificar se houve depósito em sua conta do Banco do Brasil. Se não, deve se dirigir a uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01, do Banco do Brasil.