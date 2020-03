São Paulo é a cidade onde turistas mais usam pagamento eletrônico

São Paulo – Quanto mais cosmopolita a cidade, maiores as chances de os estabelecimentos comerciais aceitarem pagamentos eletrônicos. É por isso que São Paulo aparece no topo do ranking brasileiro do uso de cartões da bandeira Visa, seguido por Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador, de acordo com levantamento realizado pela consultoria Visa Consulting & Analytics, que analisou dados de turistas locais.

Na capital paulista, os meios eletrônicos foram usados principalmente para alugar carros, reservar hotel e restaurantes e custear entretenimento. Já no Rio, o segmento de restaurantes lidera o volume de pagamentos com Visa por turistas brasileiros, seguido por hospedagem e aluguel de carros.

“Os dados mostram que o consumidor já compreende as opções e facilidades que o mercado de pagamentos tem apresentado. À medida que as cidades adotam o uso de pagamentos digitais, os impactos podem ter um efeito catalisador no desempenho econômico geral do município, como crescimento do PIB, dos empregos, salários e da produtividade”, comenta Rodrigo Santoro, diretor executivo da Visa Consulting & Analytics no Brasil.

Confira abaixo o ranking dos dez municípios onde mais foram utilizados pagamentos digitais Visa, de acordo com os dados transacionados pela rede Visanet: