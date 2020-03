Santander reduzirá em duas horas o horário de atendimento nas agências

O Santander vai reduzir em duas horas o horário de atendimento das agências bancárias. A partir da próxima terça-feira (24), as unidades funcionarão das 10h às 14h de modo a reforçar a segurança de clientes e funcionários e minimizar a propagação do novo coronavírus. Além disso, será fechada parte das agências localizadas nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo – onde há maior número de casos do COVID-19.

As medidas de segurança também incluem o escalonamento do acesso de clientes ao interior das agências, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez, de forma a garantir uma distância mínima de um metro entre todos. Já as agências com maior concentração de pensionistas e clientes idosos poderão adotar um horário exclusivo para o atendimento dessa população mais vulnerável à doença, das 9h às 10h.

Parte dos funcionários das agências que serão fechadas entrarão em férias coletivas por 15 dias e, após esse período, está previsto um rodízio com outras unidades, de forma a manter o atendimento ao público das duas capitais.

O banco já havia anunciado a antecipação do pagamento de 100% do 13º salário aos seus funcionários, e irá oferecer uma linha de crédito para empresas clientes que decidam adotar a mesma medida para apoiar seus colaboradores.

“Temos nos esforçado ao máximo para minimizar os impactos para a sociedade em meio a uma crise cujo agravamento é inevitável. Nada é mais importante, neste momento, do que o bem-estar das famílias de nossos 48 mil funcionários, bem como o das 26 milhões de famílias que servimos diariamente”, afirma o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial, em nota.

Até o momento, Banco do Brasil e Caixa decidiram manter as agências abertas com atendimento normal. No entanto, a recomendação é que os clientes façam as transações por aplicativos ou pela internet, a fim de evitar aglomerações nas unidades, correspondentes e lotéricas.

Segundo o BB, em nota, quaisquer mudanças no atendimento de suas unidades serão informadas imediatamente aos seus clientes/usuários e ao mercado.

“Toda a rede de atendimento foi instruída a afixar cartazes alertando os clientes de que o canal oficial com informações sobre o coronavírus é a página do Ministério da Saúde (coronavirus.saude.gov.br/). O banco publicou ainda orientações sobre o COVID-19 nos perfis de redes sociais e site institucional, assim como no internet banking”, diz a Caixa em nota.

Atendimento bancário para todos

De acordo com a federação que representa os bancos, a Febraban, as agências bancárias permanecerão abertas, com atendimento aos seus clientes, priorizando os públicos mais vulneráveis, como o de aposentados e pensionistas. “O atendimento bancário, portanto, está garantido a todos”, afirma a Febraban em nota.

“Os bancos deverão, pontualmente e por períodos limitados de tempo, alterar horários de atendimento ou suspender serviços em agências selecionadas. Os clientes serão informados adequadamente pelos canais de comunicação de cada banco. O setor se compromete a assegurar a prestação de serviços essenciais.”