Santander realiza leilão de imóveis com até 86% de desconto

São Paulo – Até segunda-feira (6), às 15h, o banco Santander leiloa 280 unidades residenciais, comerciais e rurais, com preços até 86% abaixo do valor de mercado. São apartamentos, casas, terrenos, sobrados e lojas em todo o país com 40% de desconto, em média. Os pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frasão, Mega Leilões e Zukerman.

O desconto máximo, de 86%, é oferecido em um lote de 60,5 hectares com 730 metros quadrados de área construída em Serra Negra (SP). Avaliado em 1,2 milhão de reais, ele é vendido por 172,1 mil reais. Já uma casa com 3 quartos em Santa Maria da Vitória, na Bahia, é avaliada em 219 mil reais, mas é leiloada por 61 mil reais, um desconto de 72%.

Um apartamento de 183 metros quadrados de área privativa, com 2 quartos, uma suíte e 3 vagas de garagem em Sorocaba é avaliado em 450 mil reais e pode ser arrematado por lance inicial de 270 mil reais, um desconto de 40%.

A Sold leiloa 173 imóveis residenciais com lances iniciais entre R$ 22,7 mil e R$ 9 milhões e localizados em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Também é possível arrematar imóveis comerciais e terrenos leiloados pela Sold e Zukerman. São 107 opções com lances iniciais variam entre R$ 25,5 mil e R$ 10,1 milhões distribuídas pelos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Para todos os imóveis residenciais há desconto de 10% caso o pagamento seja feito à vista. Em alguns casos é possível financiar o pagamento da unidade no banco em até 420 meses. Todas as unidades disponíveis podem ser consultadas no site.

Como participar

Para participar dos leilões basta se cadastrar no site onde o imóvel de interesse está disponível, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento.

O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta, conforme as condições descritas no edital de cada leilão.