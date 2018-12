Santander promove leilões de imóveis com até 72% de desconto

São Paulo – O banco Santander realiza leilões de imóveis com descontos de até 72%. São 800 unidades espalhadas pelo país, entre casas, apartamentos, salas comerciais, galpões e terrenos. As propriedades estão disponíveis por meio de leilões online até o dia 18 de dezembro, às 14h.

O imóvel que registra o desconto máximo é uma casa localizada na cidade de São Félix do Coribe, na Bahia. Avaliado em 147 mil reais, o imóvel é vendido por 40,8 mil reais.

Os pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frazão, Mega Leilões e Zukerman em todas as regiões do Brasil.

Todas as propriedades oferecem facilidades para compra, como início do pagamento somente em fevereiro de 2019 e financiamento em até 420 meses. Débitos de condomínio e IPTU já vêm quitados e, além disso, há 10% de desconto para pagamento à vista.

Na arrematação, alguns imóveis virão ainda com mil pontos no programa Esfera, que podem ser trocados por produtos, serviços, viagens e experiências. Para isso, o arrematante deve ter um cartão do Santander ou adquirir um no momento da aquisição do imóvel.

Mais informações podem ser obtidas no site do banco.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site onde o imóvel de interesse está disponível, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances.

Depois, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.