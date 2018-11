Santander promove Black Friday de imóveis com leilões online

São Paulo — O Santander vai promover uma Black Friday de imóveis, com mais de mil unidades retomadas que serão vendidas com desconto, entre casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos ocupados e desocupados.

As vendas serão realizadas através de leilões online, no 1º Feirão Digital de Imóveis do Banco Santander, entre os dias 26 e 30 de novembro. Os pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frazão, Mega e Zukerman. O banco criou uma página na internet onde os imóveis poderão ser acessados.

Segundo o banco, as propriedades estão localizadas em 22 estados, em todas as regiões do Brasil. As condições de pagamento serão facilitadas, com taxas a partir de 8,4%, financiamento em até 420 meses ou desconto de 10% para compras à vista. Além disso, os débitos de condomínio e IPTU já vêm quitados.

Quem se interessar pelos imóveis e for cliente do Santander tem uma vantagem extra: algumas propriedades à venda vão proporcionar 100 mil pontos no Esfera para quem comprá-las. O Programa Esfera é a rede de parcerias do Santander para trocar pontos do cartão por produtos, serviços, viagens e experiências.

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site onde o imóvel de interesse está disponível, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.