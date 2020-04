Santander permite pausa de até 60 dias no financiamento de automóvel

O Santander anunciou, nesta quarta-feira, 15, que as parcelas dos financiamentos para a compra de automóveis poderão ser prorrogadas em até 60 dias, sem alteração na taxa de juros.

Os interessados em pausar os financiamentos do automóvel devem solicitar por meio do site do Santander Financiamentos (www.santanderfinanciamentos.com.br) ou pelo aplicativo da financeira.

Além do financiamento de veículos, a condição é válida também para o financiamento de bens e serviços por clientes pessoa física e jurídica.

A medida não contempla contratos já renegociados anteriormente, leasing, cessão pessoa jurídica, Volvo Cars financial services e contratos que estiverem na primeira e na última parcela.

“Ampliamos as medidas para outros perfis de pessoas e negócios, pois entendemos que o momento que estamos vivendo é desafiador para todos. Até mesmo clientes com todas as contas em dia podem estar precisando de mais fôlego”, afirma André Novaes, diretor da Santander Financiamentos.”

Para os clientes que estão com a parcela em atraso existe a possibilidade de prorrogar o pagamento das parcelas, entretanto os critérios serão avaliados pelo Santander Financiamento. Vale destacar também que o cliente não pode ter feito nenhuma renegociação anteriormente.