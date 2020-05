Santander oferece descontos de até 90% para quitação de dívidas

O Santander, por meio de sua plataforma digital de renegociação de dívidas emDia, lança campanha para estimular a quitação de débitos. A campanha da emDia prevê descontos de até 90% do valor em aberto, incluindo juros e multas.

Além disso, clientes podem solicitar o pagamento das parcelas em até 72 meses. Os juros da renegociação variam conforme o perfil do cliente e o tipo do débito.

Nela clientes no cheque especial e atraso no pagamento do cartão de crédito, empréstimo pessoal e crédito consignado podem negociar um plano de pagamento com a primeira parcela para até 60 dias. Mesmo assim, o cliente terá a negativação baixada em até sete dias.

O período de contratações vai até 31 de maio. Os clientes podem negociar suas dívidas de forma 100% digital, pelo site. Os canais de atendimento também podem ser utilizados para tirar dúvidas.