Santander lidera ranking de reclamações no BC

Brasília – O Santander liderou, em maio, o ranking de reclamações do Banco Central entre as instituições com mais de um milhão de clientes.

O banco registrou um índice de 1,81, número que considera as reclamações procedentes divididas pela quantidade de clientes multiplicada por 100 mil.

A lista traz ainda Banrisul (1,48), HSBC (1,31), Banco do Brasil (0,9) e Itaú (0,73).

No ranking de instituições com menos de um milhão de clientes, as mais reclamadas foram BNP Paribas, BMG, Panamericano, Daycoval e Citibank.

O total de reclamações contra bancos caiu 7,65% em maio em relação a abril. Foram 1.895 demandas consideradas procedentes no mês passado, ante 2.052 em abril.

Na comparação com maio do ano passado, quando foram registradas 2.361 queixas, houve queda de 19,74%.

Os números se referem apenas ao descumprimento de normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) ou do BC.

As demandas mais comuns foram reclamações por débitos não autorizados em conta (382 reclamações), cobranças irregulares de tarifas por serviços não contratados (177), prestação de serviço de forma irregular na conta salário (144) e esclarecimentos incompletos/incorretos sobre a norma do BC que trata de denúncias e pedidos de informação e cobrança irregular por serviços não contratados (128).