Santander leiloa mais de 30 imóveis com descontos de até 57%

São Paulo – A MaisAtivo Imóveis, empresa especializada na intermediação de imóveis comerciais, residenciais, industriais e rurais, leiloa cerca de 30 imóveis que pertencem ao banco Santander com até 57% de desconto.

O leilão será realizado no dia 26, as 15h, e os imóveis estão localizados em 12 estados brasileiros, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará e Sergipe.

A economia em relação ao valor de avaliação parte de 21%, com lances iniciais que variam de 55 mil reais a pouco mais de 1 milhão de reais. O maior desconto (57%) é oferecido em uma casa de 165 metros quadrados na cidade de Viamão (RS), disponível pela oferta inicial de 64,8 mil reais.

Entre os destaques está um apartamento desocupado em Ribeirão das Neves (MG) com área útil de 39,5 metros quadrados e que é vendido por 60,4 mil reais, preço 40% abaixo do valor de avaliação. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, uma casa tem lance minimo de 250 mil reais, um desconto de 29%.

Já em São Gonçalo (RJ), um apartamento de 80 metros quadrados está disponível por 125,6 mil reais. Em Curitiba (PR) uma casa em condomínio com 169 metros quadrados sai por 252 mil reais. Ambos estão 45% abaixo do valor de avaliação.

Todos os imóveis do leilão podem ser financiados em até 420 meses diretamente com o banco, mas há desconto de 10% no total do lance para pagamentos à vista. Ainda há a possibilidade de permuta, onde o comprador pode oferecer um imóvel como parte do pagamento.

O banco também oferece 50 mil pontos Esfera aos arrematantes de lotes selecionados que possuem cartão de crédito Santander.

Os interessados devem se cadastrar no Superbid Marketplace para dar lances nos imóveis à venda. O acesso às informações completas dos imóveis e a oferta dos lances podem ser feitos pelo site.