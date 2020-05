Santander leiloa mais de 100 imóveis com descontos de até 64%

O Santander coloca à venda mais de 100 imóveis, com valores até 64% abaixo das avaliações de mercado. O desconto máximo é concedido em um lote na cidade de Santa Maria da Vitória, na Bahia. É uma casa de 248 metros quadrados de área total, avaliada em R$ 226 mil. O lance inicial é de R$ 81,1 mil. As oportunidades para arremate no site da casa de leilões Sold estão disponíveis até o dia 26 de maio.

As unidades estão presentes em 14 estados. São Paulo é o que apresenta o maior número de lotes (36), seguido por Minas Gerais (11), Rio de Janeiro (9), Rio Grande do Sul (7), Paraná (6), e Ceará (5). Há opções de casas e apartamentos, com lances iniciais a partir de R$ 47 mil, como uma casa em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, com 120 metros quadrados de área total.

A região sudeste concentra o maior número de imóveis. Ao todo, os interessados podem escolher entre 56 unidades. Em São Paulo, as oportunidades começam em R$ 86 mil e podem chegar a R$ 1,2 milhão. Um apartamento de 92 metros quadrados de área total, no bairro Jardim São Carlos, zona leste da capital, pode ser arrematado a partir de R$ 132,3 mil, valor 44% abaixo do preço de avaliação. Na zona sul, um apartamento desocupado, com 85 metros quadrados de área total, recebe lances a partir de R$ 214,5 mil.

No sul do país estão à venda 18 imóveis. Em Joinville (SC), um apartamento desocupado, de 67 metros quadrados de área total, avaliado em R$ 234 mil, pode ser arrematado a partir de R$ 131 mil (44% de desconto em relação ao valor de avaliação).

O Nordeste possui 13 unidades à venda. Em Pernambuco, no município de Cabo de Santo Agostinho, uma casa desocupada, com área total de 203 metros quadrados está disponível a partir de R$ 181, 5 mil. O imóvel está avaliado em R$ 326 mil.

O Santander possibilita, para boa parte de seus imóveis, o financiamento em até 420 meses. As unidades adquiridas virão com débitos de condomínio e IPTU totalmente quitados.

Todas as unidades disponíveis no site da Sold podem ser visitadas e o agendamento deve ser feito pelo e-mail.

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site, criar um login e senha para se habilitar a ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance leva a oferta.

Serviço

Leilão Banco Santander

Encerramento: até 26 de maio, às 11h

