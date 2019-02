Santander lança consulta a dívidas, CPF e nome sujo no Serasa via app

São Paulo — O Santander lançou uma nova ferramenta para educação e orientação financeira em seu aplicativo e site. A novidade já está disponível para todos os clientes pessoas físicas do banco.

A Santander On traz uma radiografia dos compromissos dos clientes com o Santander, além de eventuais pendências no CPF junto a Receita Federal, Serasa e Banco Central.

“Nós conversamos com os clientes para entender o que incomodava eles em relação a produtos. Ouvimos muitas queixas sobre falta de clareza quando tinham crédito negado, por exemplo. Foi a partir disso que decidimos criar essa nova funcionalidade”, diz Luciana de Aguiar Barros, superintendente executiva da plataforma de ativos do Santander.

“Muitas vezes os clientes não sabem que estão negativados no Serasa ou que uma dívida até mesmo em outra instituição financeira pode prejudicar sua tomada de crédito com a gente. O Santander On é uma prestação de serviço com uma interface amigável, fácil e rápida de usar”, completa Luciana.

A Santander On funciona por cores: se você não tem pendências com o banco ou com seu CPF, uma bolinha verde vai aparecer; se houver alguma conta em atraso de até 15 dias, o sinal será amarelo; já atrasos de mais dias fazem a indicação ficar laranja.

Quando há uma restrição em seu CPF, a plataforma irá indicar o caminho para a resolução rápida do caso. Conforme a situação, o banco poderá até mesmo oferecer uma linha de crédito para permitir a quitação da dívida pendente.

Ainda dentro da Santander On, existe a funcionalidade “Meus Compromissos”, onde a ferramenta consolida e consulta os detalhes de todos os contratos de crédito do cliente no Santander com visão mês (parcela) ou saldo total de contrato. Permite ainda simular e contratar empréstimos e financiamentos.

Já na “Minha Renda”, o usuário pode ver sua renda mensal pressuposta pelo Santander, conforme movimentação financeira em conta corrente. Em caso de divergência, o cliente pode atualizar sua renda sem apresentação de comprovantes. Também é possível remanejar os limites de cartão e conta corrente via Santander On.

Segundo Luciana, a nova funcionalidade do banco está disponível desde o início de janeiro e, embora a divulgação tenha começado apenas agora, mais de um milhão de clientes já acessaram a ferramenta no site e app do banco. “Vamos desenvolver em breve novas funcionalidades”, diz.