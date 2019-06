Santander inicia campanha de renegociação de dívidas vencidas

São Paulo – O Santander promove uma campanha para renegociação de dívidas, na qual o banco se compromete a dividir os valores devidos em até 72 vezes.

Clientes com mais de 60 dias de atraso podem optar por dividir o débito em até 12 vezes sem juros, ou em um número maior de parcelas, com taxa mensal de 0,49%.

Se as dívidas estiverem vencidas há menos de 60 dias, há a possibilidade de unificar todo o valor devido em uma única linha com até 50% de desconto na taxa mensal, ou até 25% de desconto para débito em folha de pagamento, modalidade que já oferece juros mais baixos.

No caso das empresas, o banco oferece taxas de 0,89% ao mês para dívidas vencidas há mais de 60 dias, ou 10% de desconto na taxa para unificar os débitos com atraso inferior a este prazo (válido para as modalidades capital de giro, conta garantida, Santander Master, descontos de recebíveis e cartão de crédito). As condições podem ser contratadas no site da ação, pela central de atendimento telefônico e nas agências.

Na virada do ano, o Santander já havia feito uma campanha convidando os clientes a renegociarem seus débitos atrasados. Na mesma época, a instituição lançou o Santander ON, uma funcionalidade no aplicativo do banco que dá ao correntista uma visão completa de seus débitos e sinaliza, por cores, qual a sua saúde financeira, apontando eventuais pendências e oferecendo soluções para eliminá-las.