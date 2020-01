Santander baixa linha de crédito com garantia de imóvel para 0,94% ao mês

São Paulo – Visando popularizar o crédito com garantia de imóvel (home equity), o banco Santander anunciou a redução da taxa de juros da sua linha passando de 0,99% ao mês para 0,94% ao mês. Denominada de Usecase, a linha de crédito pessoal, tem uma das taxas mais baixas do banco, com os juros anuais de 11,90%.

Podem contratar o crédito pessoal, quem tem imóvel próprio ou de terceiro, residencial ou comercial, com valor a partir de 70 mil reais. O valor do empréstimo varia entre 30 mil reais e 2 milhões de reais, limitado a 60% da cotação de avaliação do imóvel.

Já o prazo de pagamento é de 1 ano a 20 anos, em parcelas fixas. O banco ainda permite o financiamento da tarifa de avaliação de garantia do imóvel e do IOF (que podem ser embutidos nas mensalidades), além de uma parcela sem pagar por ano (pula parcela). O banco tem possibilita compor renda com mais uma pessoa.

“Queremos intensificar nossa presença no mercado, explicando melhor aos consumidores como ele pode utilizar sua casa quitada para atender aos seus sonhos e necessidades. Dessa forma, também estaremos apoiando a popularização dessa modalidade de crédito”, afirma Paulo Duailibi, superintendente executivo de Negócios Imobiliários do Santander Brasil.