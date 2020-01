Santander aumenta limite de financiamento para 90% do valor do imóvel

São Paulo – O Santander elevou para 90% o limite de financiamento do valor de imóveis residenciais. Dessa maneira, quem quiser financiar um imóvel com o banco terá que dar 10% de entrada. Anteriormente, o limite era de 80% com entrada no valor de 20% do total.

Segundo o comunicado do banco, o aumento de limite é válido para os contratos feitos na modalidade de parcelas atualizáveis (SAC – Sistema de Amortização Constante).

Os financiamentos são parceláveis em até 420 meses, ou 35 anos, e a taxa mínima de juros pode chegar a 7,99% ao ano mais a Taxa Referencial (TR). As condições são válidas para a aquisição de imóveis a partir de 90 mil reais.

Na análise de crédito do cliente pode-se somar a renda com mais de uma pessoa, mesmo sem ter parentesco, além da utilização o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).