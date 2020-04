Santander anuncia prorrogação automática das parcelas por 60 dias

O Santander anunciou nesta sexta-feira, 3, que prorrogou de maneira automática as parcelas de crédito por 60 dias. A medida é válida para as dívidas nas modalidades de crédito pessoal, unificado e de renegociação, além do crédito direto ao consumidor (CDC) feito na agência bancária.

Estas linhas terão os pagamentos prorrogados por 30 dias após o primeiro vencimento, e por mais 30 dias após o segundo vencimento (até 16 de maio), totalizando os 60 dias de prazo extra. O Santander avaliará a possibilidade de conceder novas prorrogações ao fim deste período.

Assim, os clientes do banco que estavam com dívidas vencidas e não pagas desde o dia 16 de março deste ano ou tenham prestações que irão vencer até dia 15 de maio terão o prazo de pagamento prorrogado por até 60 dias, sem qualquer acréscimo. Vale destacar que o valor das parcelas será mantido.

Quem estiver com o pagamento de suas parcelas em dia deverá fazer o pedido pelo site www.santander.com.br/cuidar.

O banco enviará um SMS dizendo que o pedido foi recebido e, até a semana seguinte, o cliente receberá uma segunda mensagem de texto confirmando a validade da operação. Dessa maneira, não é preciso ir até agência bancária ou ligar na central de atendimento.

Para as dívidas do cartão de crédito, Santander anunciou que o cliente poderá parcelar, por até 24 meses, o pagamento de suas faturas com data de vencimento a partir de dia 15 de abril, com 50% de redução na taxa de juros e possibilidade de carência de até 60 dias até a primeira parcela. As solicitações estarão disponíveis pelos apps Way ou Santander, além do internet banking.

Outras linhas

Sobre o financiamento imobiliário e do crédito com garantia de imóvel, o Santander oferece uma carência de 60 dias, com a mesma taxa de juros. A condição será válida para os pedidos feitos até 16 de maio de 2020. Os pedidos são feitos pelo mesmo endereço citado acima.

Para os empréstimos na linha de financiamento de automóveis e para bens e serviços, o adiamento estará disponível a partir de maio. As solicitações poderão ser feitas diretamente pelo site http://www.santanderfinanciamentos.com.br ou pelo aplicativo da financeira.

PMEs

A prorrogação automática também é válida para as micro e pequenas empresas com parcelas vencidas e não pagas desde o último dia 16 de março, sem cobrança de tarifa e multa, mantendo o valor e quantidade de parcelas inalterados. A oferta estará válida até 16 de maio de 2020.

Os empreendedores devem solicitar a prorrogação pelo internet banking – até agora, esses pedidos eram feitos por telefone. As empresas também contam com a possibilidade de solicitar a postergação por 60 dias das parcelas de Capital de Giro, Renegociação e Crédito Direto ao Consumidor (CDC PJ).

No caso dos autônomos e microempreendedores individuais (MEIs), o Banco também oferece 60 dias de carência. Da mesma forma, os clientes do Prospera Santander Microfinanças devem fazer a solicitação aos agentes de crédito que os atendem. Os valores das parcelas também serão mantidos inalterados para estes segmentos.