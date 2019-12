Santander amplia prazo de feirão e oferece desconto de até 90%

São Paulo – Após a semana do feirão limpa nome dos bancos, organizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Santander ampliou o prazo até o dia 31 de dezembro para que os clientes possam renegociar suas dívidas. A data foi estendida após um aumento de 40% no volume de negociações na semana do evento.

O banco oferece desconto de até 90% para os clientes que estiverem com dívida atrasada por mais de 60 dias. Para quem tem dívidas abaixo de 60 dias, o desconto pode ser de até 20%.

Os descontos são para as modalidades crédito pessoal, consignado, capital de giro, conta garantida, Santander Master, descontos de recebíveis e cartão de crédito.

As negociações podem ser feitas diretamente nas agências bancárias (horário comercial) ou nos canais de comunicação do banco (app e telefone) ou no site de renegociação do banco.