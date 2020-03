Santander amplia limite do cartão de crédito por causa de pandemia

Com o argumento de minimizar impactos da pandemia do coronavírus, o Santander está aumentando nessa semana o limite de 10% dos cartões de crédito de todos os clientes.

A medida vale para quem é correntista do banco ou não, e a exigência é que o cliente esteja em dia com as faturas.

Sérgio Rial, presidente do banco, afirma, em nota, que “a medida permite jogar para a frente o pagamento de algumas despesas, o que pode fazer a diferença para quem já teve o orçamento afetado pelas mudanças na conjuntura econômica.”

Contudo, o cliente deve ter cautela. É necessário lembrar que o chamado crédito rotativo, quando o cliente paga apenas o valor mínimo da fatura, é ainda um dos mais caros do mercado, apesar de medidas recentes do Banco Central para diminuir taxas. Segundo dados do BC, a taxa média cobrada pelo Santander é de 8,98% ao mês na linha.

O consultor financeiro Jurandir Macedo, não aprova a iniciativa. “Alguns acabam tirando certa vantagem do momento. Mas, por outro lado, é melhor ter crédito do que não ter em uma situação emergencial”, explica.

O ideal, lembra Macedo, é montar uma reserva para imprevistos. Mas caso ainda não tenha feito, o jeito é buscar crédito começando pelo mais barato disponível. Mesmo porque não se sabe qual será a extensão da pandemia.

Por isso, especialmente para trabalhadores autônomos, que podem ter uma queda de receita no mês, o risco de não pagar as próximas faturas é grande. “Não pode tomar crédito de forma indiscriminada. Tem de ser algo bem planejado”.

Para saber se a alteração jdo limite foi feita, clientes do Santander podem utilizar o aplicativo de gestão de cartões Way, via celular ou tablet.