Santander abrirá agências mais cedo para atender idosos

O Santander anunciou, nesta quarta-feira, 26, que alterou o horário de atendimento em algumas agências, na quais foram identificados os maiores fluxos de clientes aposentados e pensionistas. Dessa maneira, atenderá exclusivamente esse público das 9 às 10 horas.

A medida faz parte do programa de apoio do banco no combate à propagação do coronavírus (covid-19). Para saber quais agências terão horário especial, o cliente precisa acessar o site www.santander.com.br/informa.

Descontos e pontuação

O banco também anunciou que clientes das farmácias parceiras do programa de fidelidade Esfera terão descontos de 12% para todas as compras realizadas online com cartões Santander. Além disso, o programa creditará o dobro de pontos para todas as transações online feitas com os cartões do banco.

“O objetivo é que as pessoas utilizem os portais de venda das drogarias, em vez de sair de casa, e economizem nas despesas com medicamentos e produtos de higiene, entre outros itens básicos comercializados por esses estabelecimentos”, explicou o banco.