Salão do Imóvel de São Paulo oferece imóveis a partir de R$ 133 mil

São Paulo – A primeira edição do Salão do Imóvel SP, que começa nesta sexta-feira (18) e se encerra no domingo (20) no Expo Center Norte, reúne 40 empresas do mercado imobiliário, que irão expor imóveis destinados a todas as faixas de renda.

Serão mais de 3 mil unidades (apartamentos e casas) disponíveis, com metragem a partir de 24 metros quadrados e valor mínimo de 133 mil reais. Os imóveis estão localizados na capital paulista, região metropolitana e interior do estado.

Algumas construtoras darão condições especiais durante o evento, como ITBI e registro gratuitos, descontos de até 15 mil reais, entrada parcelada em 60 vezes, gratuidade de condomínio por um ano, piso laminado e vouchers em restaurantes. Uma das empresas vai dar um patinete elétrico para cada comprador.

O primeiro Salão do Imóvel SP é realizado pelas três principais entidades do setor: Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc); Secovi-SP (Sindicato da Habitação) e Sindicato da Indústria da Construção Civil (SindusCon-SP).

O Salão de Imóveis SP tem patrocínio exclusivo da Caixa, que irá ofertar a linha de crédito SBPE, com taxas efetivas a partir de 7,5% ao ano +TR ou a partir de 2,95% ao ano + IPCA aos interessados em adquirir um imóvel no evento. Um leilão de imóveis do banco também será realizado.

O evento se diferencia dos tradicionais feirões por atender também o público de alto padrão, que pretende adquirir um estúdio ou busca imóveis com metragem superior a 100 metros quadrados. Ao mesmo tempo, construtoras e incorporadoras poderão negociar unidades enquadradas no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Mais informações no site

SERVIÇO

Salão do Imóvel SP

Data: 18, 19 e 20 de outubro (sexta-feira, sábado e domingo)

Hora: das 9h às 20h

Local: Expo Center Norte — Pavilhão Amarelo (Av. Otto Baumgart, 1000 – Vila Guilherme, São Paulo — SP)

Entrada gratuita