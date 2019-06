Safra lança pagamentos com celular e carteira digital

Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Mais um grande banco brasileiro está entrando na era dos pagamentos sem cartão. O Banco Safra acaba de lançar uma carteira digital que permite realizar compras em estabelecimentos por meio de QR Code, NFC (Near Field Communication, que conecta cartões, relógios e pulseiras) e, em breve, por reconhecimento facial, além de transferências e saques via QR Code. O aplicativo da SafraWallet já estará disponível para download a partir de hoje na App Store e no Google Play.

O sistema já foi adotado por outros bancos brasileiros, como o Itaú Unibanco, Banco do Brasil e empresas como Cielo e Pagseguro, e é muito comum na China, onde a maioria dos pagamentos é feita por QR Code, pelo celular. Praticamente não há mais cartões de crédito ou de débito. O Bradesco tem o sistema NFC.

É também uma forma de permitir o acesso de uma parte da população a serviços bancários de uma forma mais barata, já que muitos brasileiros têm celular, mas não tem conta corrente.

Para usar o serviço não é necessário ser cliente do Banco Safra e o processo de cadastramento é gratuito, simples e rápido, sem a obrigatoriedade de comprovação de renda. Em modelo diferente dos meios tradicionais, transferências, saques e pagamentos pela SafraWallet serão isentos de cobrança.

O consumidor pode carregar a SafraWallet de três maneiras: transferência de recursos de outra conta, portabilidade de salário e cadastro de cartões de crédito de qualquer banco. No momento da compra, o cliente pode usar o saldo da sua carteira ou algum dos seus cartões de crédito cadastrados, sem precisar do plástico.

No lançamento, o Banco Safra está oferecendo bonificações especiais para os clientes – por exemplo, quem cadastrar cartões na carteira digital receberá bônus por cartão vinculado e quem fizer a portabilidade do salário vai receber bônus de um valor pré-determinado por três meses, entre outras premiações.

Segundo o banco, a SafraWallet chegará ao mercado com uma série de funcionalidades e vantagens para quem compra e também para quem vende. “O lançamento da SafraWallet é um marco na história do banco, é um novo jeito de pagar e de receber, voltado para todos os brasileiros que querem ter um meio de pagamento móvel, simples e descomplicado”, afirma o banco em nota.

A solução também está integrada à SafraPay, empresa de adquirência de cartões de crédito e débito do banco. O Safra está investindo pesado nesse mercado de maquininhas e promete no segundo semestre incorporar um “SuperApp” à SafraWallet no qual diversos produtos e serviços serão oferecidos por meio de uma plataforma aberta.

O banco vai permitir também que, se o cliente precisar de dinheiro em espécie, poderá fazer saques em mais de 20 mil caixas eletrônicos e nos ATMs próprios do banco utilizando QR Code. Além disso, com a SafraWallet, usando apenas o celular, poderá comprar em milhares de estabelecimentos e receber vantagens; pagar e emitir boletos; e transferir e receber dinheiro de seus contatos.

Esta reportagem foi publicada originalmente na Arena do Pavini.