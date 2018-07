Ronaldinho Gaúcho vai lançar a sua própria moeda virtual

São Paulo – Aposentado desde janeiro, Ronaldinho Gaúcho será sócio de um projeto que irá vender criptomoedas com o seu nome. Chamadas de Ronaldinho Soccer Coins (RSC), por enquanto a moeda virtual está sendo vendida de forma privada, mas iniciará uma pré-venda ao público a partir do dia 16 de agosto.

Na data, serão disponibilizadas 140 milhões de RSC. As moedas digitais serão associadas a uma carteira virtual e um aplicativo móvel e poderão ser adquiridas por qualquer pessoa.

Além do craque brasileiro que já jogou em grandes clubes europeus, como Milan, Barcelona e Real Madrid, são integrantes do projeto empresas como a startup chinesa World Soccer Coin e a NEO, uma empresa de blockchain.

As moedas virtuais serão utilizadas para desenvolver o mundo do futebol, seja premiando jogadores amadores e profissionais, realizando doações ligadas ao esporte e fomentando negócios, como academias esportivas ligadas ao jogador. No projeto também haverá espaço para apostas ligadas ao esporte, e-commerces e jogos digitais.

O objetivo é que a RSC seja a “moeda-chave” do futebol.