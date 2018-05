Rival do Nubank, cartão de crédito sem taxa do Itaú agora é internacional

São Paulo – Concorrente do Nubank, o cartão de crédito digital Credicard Zero, do banco Itaú, agora é internacional. Sem anuidade, o plástico foi lançado pelo banco em novembro do ano passado, com a proposta de oferecer descontos em empresas parceiras, mas era aceito somente no Brasil.

Usuários do cartão podem solicitar o novo plástico internacional pelo aplicativo, enquanto novos clientes terão o cartão internacional automaticamente.

–

O novo cartão terá o mesmo limite de crédito, a partir de 1.000 reais, e também não vai cobrar anuidade. A taxa de juros do crédito rotativo é de até 9,90% ao mês. Saques custam 10 reais no Brasil e 20 reais no exterior.

Todo o atendimento aos portadores do cartão é realizado pelo aplicativo. No app, também é possível acompanhar os gastos por uma timeline. O plástico disponibiliza um cartão virtual e três cartões adicionais, sem taxa.

Usuários do cartão têm direito a descontos de até 125 reais por compra em 16 empresas parceiras, entre elas, o Credicard Hall e a Uber. Para ter acesso aos benefícios a partir de agora, o usuário devem acessar a loja de benefícios no app da Credicard e copiar os códigos de desconto.

O cartão é o único sem taxa pode ser utilizado para realizar pagamentos no sistema de pagamento móvel Apple Pay.

Desde que foi lançado, há seis meses, o cartão recebeu 1,8 milhão de pedidos. O plástico não tem programa de pontos.