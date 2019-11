Restaurantes e bares são os que mais devolvem dinheiro por cashback

São Paulo – Os restaurantes, bares e lanchonetes são os estabelecimentos que devolvem uma maior fatia da compra de volta para os clientes em promoções do tipo “cashback“, de acordo com o aplicativo Beblue, especializado na modalidade. Pelo cashback, os consumidores ganham uma parte de volta do dinheiro da compra em sua conta.

De acordo com o Beblue, os restaurantes de sua rede credenciada devolveram, em média, 7,8% do valor gasto pelos clientes cadastrados em 2019. Bares e lanchonetes devolvem, em média, 7,6%.

Na outra ponta, supermercados e combustíveis dão os menores percentuais de volta, com cashback médio de 1% e 2,3%, respectivamente.

Em termos de valores, entretanto, são os postos de gasolina que lideram: os postos parceiros da Beblue pagaram 5,4 milhões de reais de volta aos clientes até aqui em 2019. É cinco vezes maior do que o valor devolvido por restaurantes, que vêm na segunda colocação da lista, com cashback de 1 milhão de reais no ano.

Supermercados (911,4 mil reais) e bares e lanchonetes (373,9 mil reais) vêm na sequência.

A Beblue é uma fintech especializada em parcerias de cashback e está presente em 34 cidades do sul e sudeste do país.

Veja as listas:

