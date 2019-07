Nova regra deixa rentabilidade do FGTS similar à poupança, diz governo

São Paulo – A ampliação da divisão de resultados do FGTS de 50% para 100% a cada trabalhador, conforme anúncio do governo nesta quarta-feira (24), deve deixar a rentabilidade do fundo similar à da poupança, de acordo com Vladimir Kuhl Teles, subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia.

O fundo segue tendo sua rentabilidade equivalente à Taxa Referencial (TR), acrescida de 3% ao ano, mas a ampliação da divisão dos resultados impacta nos ganhos recebidos anualmente por cada trabalhador.

Historicamente o FGTS perde para a inflação. “Se alguém tinha 100 reais depositados no fundo em 2000, ficou com 73 reais no final de 2018, descontando a inflação do período”, diz Teles.

No governo de Michel Temer, durante o anúncio de saque de contas inativas, houve uma primeira mudança para aumentar a rentabilidade dos recursos do fundo: a inclusão de 50% da divisão de resultados do fundo à rentabilidade de 3% ao ano mais a TR.

Agora, com a ampliação para 100%, a rentabilidade do fundo não deve descolar muito dos retornos da caderneta, e até pode ficar um pouco acima. É o que aconteceria se a regra existisse desde 2000, calcula o secretário. “Se alguém colocasse 100 reais em janeiro de 2000 na poupança teria hoje, descontando a inflação. 128,28 reais. Se a nova regra de divisão de lucros do FGTS existisse durante todo esse período, quem depositou 100 reais no fundo em 2000 teria hoje 131,37 reais”.

A rentabilidade fica distante da oferecida pelos títulos do Tesouro Direto. Mas Teles lembra que os títulos públicos não são isentos de Imposto de Renda, como a poupança e o FGTS.

É necessário destacar que o passado não garante ganhos futuros. A rentabilidade dos recursos depositados no FGTS irá oscilar caso a taxa de juros diminua ou recursos destinados à habitação sejam ampliados, o que teria impacto sobre os resultados do fundo, explica o subsecretário. “Mas a poupança também irá ter uma rentabilidade menor caso a Selic caia. Por isso a tendência é que o FGTS não descole muito do retorno da caderneta”.

Fundo pode servir como reserva de emergência

A rentabilidade similar à poupança pode ser interessante para quem não quer optar pelo saque anual dos recursos e prefere deixar o dinheiro depositado no FGTS como uma reserva de emergência caso seja demitido. “É como se o trabalhador estivesse deixando o dinheiro na poupança. Ele vai parar de perder dinheiro para a inflação”, diz Teles.

Mas, para quem quer investir o dinheiro e obter rentabilidade maior do que a da caderneta, o saque anual parece ser a melhor saída, diz Teles. “Aí o trabalhador pode optar por um investimento mais rentável de sua preferência”.