Renault anuncia mais um recall de Kwid, o terceiro em cinco meses

São Paulo — A Renault anunciou um novo recall de Kwid, o terceiro desde o lançamento do carro, em agosto do ano passado.

Segundo a montadora, os proprietários devem comparecer à rede de concessionárias da marca para a verificação e, se necessário, substituição do berço do motor.

Segundo a companhia, “por uma não conformidade de execução por fornecedor da Renault, a solda do berço do motor pode se romper, causando perda da dirigibilidade com risco de acidente.”

O recall envolve 1.918 unidades de Kwid, fabricadas entre 9 e 16 de setembro de 2017, com os chassis, não sequenciais, de JJ003408 a JJ998344.