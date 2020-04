Receita regulariza 13,6 milhões de CPFs para recebimento dos R$ 600

A Receita Federal informou, nesta sexta-feira,17, que está regularizando 13,6 milhões de CPFs para o recebimento do auxílio emergencial, no valor de 600 reais. Segundo o Ministério da Cidadania, esses CPFs estão sendo processados pela Dataprev e poderão ser acessados a partir da próxima segunda-feira, 20.

Dessa maneira, os trabalhadores informais que estavam em situação irregular poderão acessar a atualização do aplicativo da Caixa a partir de segunda-feira para pedir novamente o recebimento do benefício emergencial.

Como regularizar o CPF

Para evitar a propagação do novo coronavírus, a orientação do Ministério da Saúde é evitar aglomeração em locais públicos, como sede das agências da Receita Federal e agências bancárias. Dessa maneira, os contribuintes que tiverem com CPF irregular devem buscar a regularizar por meio do site da Receita por meio dessas opções:

– preferencialmente pelo formulário eletrônico “Alteração de Dados Cadastrais no CPF”;

– Chat Receita Federal

Para os casos em que não for possível regularizar pelo site, o atendimento poderá ser efetuado via e-mail corporativo.

Nesse caso, o cidadão deverá enviar o e-mail de acordo com o seu estado de jurisdição, conforme tabela abaixo, solicitando o serviço de regularização de CPF acompanhada da documentação descrita no endereço:

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/regularizacao-cpf.

Tabela de jurisdição por estado e respectivos e-mails corporativos

1ª Região Fiscal (DF, GO, MT, MS e TO) atendimentorfb.01@rfb.gov.br

2ª Região Fiscal (ACM AM, AP, PA, RO e RR) atendimentorfb.02@rfb.gov.br

3ª Região Fiscal (CE, MA e PI) atendimentorfb.03@rfb.gov.br

4ª Região Fiscal (AL, PB, PE e RN) atendimentorfb.04@rfb.gov.br

5ª Região Fiscal (BA e SE) atendimentorfb.05@rfb.gov.br

6ª Região Fiscal (MG) atendimentorfb.06@rfb.gov.br

7ª Região Fiscal (ES e RJ) atendimentorfb.07@rfb.gov.br

8ª Região Fiscal (SP) atendimentorfb.08@rfb.gov.br

9ª Região Fiscal (PR e SC) atendimentorfb.09@rfb.gov.br

10ª Região Fiscal (RS) atendimentorfb.10@rfb.gov.br