Receita lança aplicativo CPF digital que ajudará na declaração do IR

A Receita Federal lançou um aplicativo CPF Digital, que traz a versão digital do documento. O app auxiliará o contribuinte no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 (IRPF). O app já está disponível para download na Google Play e App Store.

Por meio do chatbot, o cidadão conseguirá esclarecer dúvidas sobre como preencher a declaração do IR, como consultar a restituição, prazo para apresentação, multa por atraso na entrega ou não apresentação, situações individuais, declaração em conjunto, carnê leão e isenção para portadores de moléstias graves.

Segundo o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto, neste primeiro momento, a prioridade é a utilização do chatbot para restringir o atendimento presencial em função da pandemia do coronavírus (covid-19).

“Mas a proposta é evoluir o aplicativo e disponibilizar outros canais de atendimento virtuais que facilitem a vida do cidadão. No futuro, o CPF Digital poderá se tornar a porta de acesso para os principais serviços aos brasileiros.”

Imposto de Renda

O último balanço divulgado pela Receita aponta que até agora foram recebidas 14 milhões de declarações do IR. A expectativa é que sejam entregues 32 milhões até o dia 30 de junho. As orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 estão disponíveis aqui.