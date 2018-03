Receita faz plantão tira dúvidas do Imposto de Renda

São Paulo — A Delegacia Especial de Pessoas Físicas de São Paulo (Derpf), da Receita Federal, oferece um plantão tira dúvidas do Imposto de Renda 2018 em São Paulo.

O serviço estará disponível até o dia 30 de abril e destina-se exclusivamente ao esclarecimento de dúvidas dos contribuintes a respeito do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018.

O plantão acontece no edifício-sede do Ministério da Fazenda, localizado na região da Luz (Avenida Prestes Maia, 733 – 2º andar), e presta atendimento no período da tarde, das 13h às 19h, com senhas distribuídas até as 18h.

A Receita Federal recomenda a consulta às informações sobre o Imposto de Renda 2018 disponíveis no site do Órgão antes de buscar atendimento presencial.