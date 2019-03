Receita e faculdades tiram dúvidas de graça sobre o Imposto de Renda 2019

São Paulo – A Receita Federal e várias faculdades fazem plantões gratuitos para ajudar quem está com dificuldade para preencher a declaração do Imposto de Renda 2019.

Em São Paulo, a Receita Federal oferece um plantão só para tirar dúvidas dos contribuintes. O serviço estará disponível até o fim do prazo de entrega da declaração, em 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

O plantão acontece no edifício-sede do Ministério da Economia na capital paulista, na avenida Prestes Maia, 733, ao lado da estação de metrô Luz. A ordem de atendimento será definida por senhas, que serão distribuídas diariamente até as 18h.

Além da Receita, diversas faculdades também oferecem atendimentos gratuitos para auxiliar contribuintes a preencher a declaração, realizados por alunos, com a supervisão de professores. Alguns serviços integram o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), um projeto da Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior para ajudar contribuintes. Confira no site da Receita quais faculdades possuem o NAF no seu estado.

Quem quiser participar deve levar os documentos completos para fazer o preenchimento da declaração. Veja quais são os comprovantes necessários.

Em algumas faculdades, é necessário agendar horário e doar alimentos não-perecíveis. Além disso, algumas instituições limitam o atendimento a uma renda máxima do contribuinte, pois entendem que quem tem renda mais elevada por pagar pelo serviço de um contador. Vale chegar essas informações antes de comparecer ao plantão.

Veja a seguir alguns serviços de atendimento disponíveis em São Paulo:

Fecap

Quando: Até 30 de abril, com horário marcado pelo e-mail naf@fecap.br ou pelo telefone (11) 3272-4281. O atendimento é de segunda a sexta, das 13h às 18h, e no sábado, dia 6 de abril, das 8h às 13h.

Onde: Avenida Liberdade, 532, laboratório 313, bloco B, bairro Liberdade.

O que levar: 1 quilo de alimento não perecível.

FMU

Quando: Até 26 de abril, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 16h30 às 18h30. O atendimento será realizado por ordem de chegada, mediante inscrição na recepção e sujeito à disponibilidade do dia.

Onde: Avenida da Liberdade, 749, bairro Liberdade.

O que levar: 2 quilos de alimento não-perecível, exceto sal e açúcar.

Mackenzie

Quando: Até 18 de abril, com horário marcado pelo telefone (11) 2766-7047. O atendimento é de segunda a sexta, das 14h às 17h, e aos sábados, das 9h às 16h.

Onde: Rua da Consolação, 930, prédio 45, térreo, bairro Consolação.

O que levar: 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Trevisan

Quando: 30 de março e 6 de abril, sábados, das 9h às 16h, com inscrições pelo site da Trevisan.

Onde: Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1530, bairro Brooklin Novo.

O que levar: 1 quilo de alimento não perecível.

Senac

Quando: Até 26 de abril, às sextas-feiras, das 16h às 18h30, e também aos sábados (13, 20 e 27 de abril), das 13h às 17h, com horário marcado pelo e-mail agendamentoirpf@sp.senac.br.

Onde: Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 823, bairro Santo Amaro.

O que levar: Nada.

Unicid

Quando: Até 27 de abril, com horário marcado pelo telefone (11) 2178-1288.

Onde: Rua Cesário Galeno, 475, no bairro Tatuapé (próximo à estação Carrão do metrô).

O que levar: Uma lata de leite em pó ou fraldas geriátricas

Unicsul

Quando e onde: Com horário marcado pelo telefone (11) 2037-5814, até 5 de abril.

– Em 6 de abril, das 9h às 15h, no Campus Anália Franco (avenida Regente Feijó, 129).

– Em 6 de abril, das 9h às 15h, no Campus Liberdade (r ua Galvão Bueno, 868).

– E em 13 de abril, das 9h às 16h, no Campus São Miguel (avenida Doutor Ussiel Cirilo, 225).

O que levar: Uma lata de leite em pó.

UniDrummond

Quando: 6 e 13 de abril, sábados, das 9h às 16h. Não é necessária inscrição prévia.

Onde: Em quatro endereços.

– Campus Tatuapé (Rua Pedreira de Freitas, 415)

– Campus Penha (Rua Comendador Cantinho, 394)

– Campus Ponte Rasa (Avenida São Miguel, 4335)

– Campus Vila Formosa (Praça Nossa Senhora das Vitórias, 92)

O que levar: 2 quilos de alimentos não perecíveis