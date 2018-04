Recebo rendimentos além da aposentadoria. Como declaro no IR?

Pergunta do leitor: Me aposentei no ano passado e recebo outros rendimentos além da aposentadoria. Como devo informar todos esses rendimentos na declaração do Imposto de Renda deste ano?

Resposta de Valdir Amorim*

Os rendimentos de aposentadoria devem ser informados na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, conforme o comprovante de rendimentos fornecido pelo INSS.

Os demais rendimentos também devem ser informados nessa ficha, se forem recebidos de pessoa jurídica, ou na ficha ““Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior”.

*Valdir de Oliveira Amorim é coordenador editorial-tributário da IOB da Sage, professor universitário, mestre em Ciências Sociais e Contabilidade, pós-graduado em Direito Tributário, coordenador de cursos de pós-graduação, palestrante, conferencista, mediador em seminários e congressos, doutorando em Contabilidade; especialista há mais de 20 anos em Imposto de Renda, PIS/COFINS, IOF, ITR, CIDE e legislação societária, comercial e tributária.

