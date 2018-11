Receba dicas gratuitas sobre dinheiro e investimento pelo Whatsapp

São Paulo – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia que protege os investidores brasileiros, vai disseminar informações sobre educação financeira pelo Whatsapp de forma gratuita.

As mensagens (texto e áudio) sobre organização financeira, poupança e noções básicas de investimento, mescladas com memes sobre os assuntos. As mensagens serão enviadas diariamente, de segunda a sexta-feira, durante três meses.

O intuito do projeto “Precisamos Falar Sobre Dinheiro” busca estimular a formação de poupança e a tomada de decisões informadas e conscientes de consumo e de investimento.

Para receber as mensagens gratuitamente, basta enviar uma mensagem dizendo “Quero Participar”, pelo Whatsapp, para o número (21) 99450-5914.

O envio do material é automático, por meio de lista de transmissão, independentemente de recebimento de mensagem de confirmação.

A primeira lista começa no dia 19. Posteriormente, as novas listas começam sempre às segundas-feiras.