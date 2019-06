Rappi lança cartão para atender também o público desbancarizado

São Paulo — O aplicativo Rappi, em parceria com a Visa, lançou um cartão pré-pago que pode ser solicitado por qualquer usuário da plataforma, inclusive os desbancarizados — pessoas que têm dinheiro, mas não têm conta em banco.

O cartão pré-pago do Rappi tem a bandeira Visa e pode ser utilizado para qualquer transação online, até mesmo na contratação de serviços de streaming, como Netflix e Spotify, e aplicativos de transporte, como Uber, 99 e Cabify. Para abastecer o cartão da Rappi, o usuário pode transferir o dinheiro via RappiPay, e-wallet disponível no aplicativo, transferência bancária ou via boleto.

Como o cartão é de débito (pré-pago), você só pode gastar o dinheiro que você carregar previamente no plástico — não é possível usar a função de crédito, quando em tese você gasta um dinheiro que ainda não tem. Também não é cobrada taxa de anuidade pelo produto.

De acordo com uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Banco Central, 58% das pessoas desbancarizadas não possuem conta em uma instituição financeira por falta de dinheiro ou em razão de seu alto custo. Ainda assim, o mesmo estudo mostra que 60% deste público possui acesso a celular e internet.

Segundo o app, o cartão visa permitir que diferentes tipos de consumidores adquiram serviços digitais ou até mesmo encontrem uma maneira simplificada para os pequenos consumos de casa. Pode ser uma boa opção para trabalhadores informais e jovens, que ainda não possuem conta em banco.

“Estamos sempre em busca de maneiras para simplificar a vida de nossos usuários e ajudá-los em seu dia a dia. O lançamento do cartão pré-pago com a Visa é mais uma oferta inovadora pensada com o foco no cliente. É um meio de pagamento democrático e que evita a burocracia das agências bancárias tradicionais”, diz Sebastian Mejía, cofundador e presidente da Rappi.

“Esse lançamento tem amplo potencial de crescimento e um diferencial importante nos benefícios oferecidos. A Visa gerou mais valor ao produto, na linha de promover ainda mais conveniência, benefícios e segurança, reforçando a parceria com a Rappi que se estende em toda a América Latina”, diz, em nota, Fernando Pantaleão, vice-presidente de Vendas e Soluções para o Comércio da Visa do Brasil.