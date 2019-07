Quer vender o carro? Veja modelos e características mais buscadas

São Paulo – Por quanto consigo vender o meu carro usado? Vou demorar para conseguir passa-lo para frente? E, se comprar um novo hoje, terei dificuldade para encontrar interessados nele mais à frente? Essas são perguntas frequentes na cabeça de quem pensa em vender um carro. A tabela Fipe, lista de referência com os preços médios de comercialização de veículos usados, ajuda, mas ela é pouco aplicada na prática e não dá um quadro completo do negócio.

É com isso em mente que o portal de anúncios de veículos Webmotors resolveu reunir as informações de suas bases de dados e montar as características mais buscadas pelos internautas que estão pensando em comprar um carro. Marcas e modelos mais procurados, bem como cores e estilos de carroceria, são algumas das informações compiladas pelo portal com base nas pesquisas de seus usuários.

“A tabela Fipe é a primeira referência, mas ela dá só uma parte da informação”, diz Rafael Constantinou, diretor de marketing e produto da Webmotors, . “Um Civic 2016 preto e outro vinho, por exemplo, vão ter o mesmo valor na tabela convencional, mas, na prática, um é muito mais procurado e consegue ser vendido por um preço bem maior do que o outro.”

Preto é a cor que lidera as preferências nas procuras da Webmotors, seguido de perto por branco e prata. Volkswagen e Chevrolet são as marcas mais buscadas como um todo, embora Honda Civic e Toyota Corolla sejam os líderes nas pesquisas por modelo.

O Webmotors possui, atualmente, 1,4 milhões de anúncios cadastrados, em sua grande maioria de veículos usados, e os resultados da pesquisa consideram o total de buscas realizadas no primeiro semestre de 2019, que somaram 1,5 bilhão de cliques. A EXAME teve acesso ao levantamento, veja abaixo os principais resultados:

Marcas que mais recebem propostas na plataforma (em número de propostas feitas):

Marca Propostas recebidas 1. Volkswagem 530.804 2. Chevrolet 513.724 3. Honda 470.032 4. Fiat 379.601 5. Ford 328.486 6. Hyundai 305.769 7. Toyota 230.416 8. Renault 188.238 9. BMW 158.581 10. Mitsubishi 145.844

Modelos que mais recebem propostas na plataforma:

Modelo Propostas recebidas 1. Honda Civic 135.612 2. Honda FIT 110.831 3. Toyota Corolla 106.319 4. Hyundai B820 91.413 5. Volkswagen Gol 81.039 6. Chevrolet Onix 79.326 7. Fiat Palio 72.150 8. Ford Fiesta 71.254 9. Fiat Uno 70.544 10. Volkswagen Fox 68.777

Modelos mais buscados (em número de buscas)

Modelo Buscas 1. Honda Civic 2.112.030 2. Toyota Corolla 1.531.028 3. Honda FIT 1.245.423 4. Volkswagen Gol 1.122.277 5. Volkswagen Golf 1.057.790

Cores mais buscadas

Cor Buscas 1. Preto 11.906.938 2. Branco 11.196.741 3. Prata 11.081.432 4. Cinza 7.622.372 5. Vermelho 5.011.406 6. Azul 3.583.577 7. Verde 2.116.554 8. Marrom 1.101.163

Carrocerias mais buscadas