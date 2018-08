Quer ganhar uma renda extra? Indique empresas que precisam de crédito

São Paulo – Tem um conhecido ou parente que é dono de uma pequena empresa, mas está com dificuldade de conseguir um empréstimo no banco e, como consequência, seguir em frente com o negócio? Você pode ganhar dinheiro ajudando essas pessoas a conseguir um financiamento.

É o que propõe a fintech de crédito Nexoos, que resolveu expandir sua operação por meio de pessoas que podem ganhar dinheiro apenas indicando empresas para se financiar por meio da plataforma.

A Nexoos trabalha no modelo chamado “peer to peer lending”. Ou seja, reúne 20 mil investidores pessoas físicas que, juntos, financiam empresas e projetos, recebendo em troca juros.

Para ser um consultor na plataforma, não é necessário ter nenhuma especialização ou pré-requisito, basta completar um cadastro no site da empresa informando, além de dados pessoais, o nome da pequena empresa, nome do proprietário e telefone de contato. É possível indicar mais de uma empresa.

Caso o empréstimo para a empresa seja aprovado na plataforma, o consultor ganha uma taxa referente a 0,5% do valor financiado, apenas por ter indicado o contato,

Para que o financiamento seja aprovado, basta que a empresa se enquadre no perfil buscado pela plataforma. O foco são empresas que têm mais de um ano de vida e faturam mais de 200 mil reais por ano.

Mas, principalmente, o que a fintech busca são empresas que enfrentam muita dificuldade para conseguir obter crédito nos bancos. “Geralmente são empresas que não têm ativos financeiros que possam ser dados como garantia às instituições financeiras. Por conta disso, vivem no limite e usam linhas cara de crédito, como o cheque especial”, diz Nicolas Arrellaga, sócios da Nexoos.

É possível acompanhar pelo site da Nexoos, em tempo real, em que pé esta o processo de obtenção de crédito da empresa indicada. Caso o crédito não seja aprovado, a plataforma dá um feedback para quem indicou o contato.

A Nexoos oferece financiamentos com taxas que variam de 1,4% a 3,5% ao mês, com prazos que variam entre três meses a dois anos. Os valores emprestados podem variar entre 20 mil reais a 500 mil reais.

A plataforma já financiou 80 milhões de reais para 800 empresas dos mais diversos setores da economia, entre eles varejo, alimentação, tecnologia e agências de publicidade. Ou seja, uma média de 100 mil reais para cada uma, o que rende 500 reais para quem indica a empresa.

Profissionais ganham mais

Consultores de crédito, que já atuam no mercado, têm um espaço reservado na plataforma para gerenciar suas carteiras de clientes e ganhar o dobro do que ganharia uma pessoa comum caso o financiamento para a empresa seja aprovado pela Nexoos: 1% do valor emprestado.

Isso porque esses profissionais autônomos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas (com empresa aberta), prestam uma maior assistência às empresas, auxiliando também no processo de obtenção de crédito na plataforma, seja organizando os documentos necessários ou ajudando o cliente a preencher o formulário online. “Tudo é feito pelo site, o que facilita bastante”, diz Arrelaga.

Além de indicar o contato das empresas e ajudar o cliente a concluir o financiamento, o consultor de crédito pode ainda pedir na plataforma financiamento para projetos específicos de cada um de seus clientes, indicando o capital necessário para isso.