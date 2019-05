Quer ganhar um curso de inglês no exterior? Faça um quiz sobre dinheiro

São Paulo – A Febraban, em ação integrada com Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander e Votorantim, promove a ação educacional “Quem sonha poupa”, que oferece conteúdo sobre finanças pessoais gratuito e irá premiar cinco jovens entre 18 e 24 anos com cursos de inglês no exterior no valor total de 100 mil reais.

A iniciativa faz parte da 6ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), que será realizada entre 20 e 26 de maio em todo o país. Nesses dias, o internauta poderá participar do concurso cultural e concorrer ao intercâmbio. Serão 5 bolsas, uma para cada região do país, no valor de 20 mil reais cada. O valor inclui passagens, hospedagem, transfer do aeroporto para casa, ônibus da escola para casa e alimentação.

Para concorrer, basta o participante responder a um questionário de 20 questões, com respostas múltiplas. O material didático no site servirá de base para a formulação das perguntas. A ação disponibiliza matérias, vídeos e e-book sobre o tema, além de um “simulador de sonhos”. Nele o usuário descobrirá em quanto tempo vai acumular o dinheiro necessário para concretizar seus planos.

No dia 27 os organizadores divulgarão o ranking com os 50 mais bem colocados, divididos em grupos de 10 pessoas por região do Brasil. O resultado levará em conta o maior número de respostas corretas no menor tempo.

Até o dia 31 os selecionados deverão enviar um vídeo inédito com depoimento pessoal, de, no máximo, dois minutos, onde devem relatar o aprendizado com a ação educacional e como pretendem colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

O resultado será divulgado no dia 1º de julho. Os cinco ganhadores terão 18 meses para agendar a viagem e o curso de um mês, que deverá ser feito em países de língua inglesa. Os vencedores terão liberdade para selecionar o país e a instituição de ensino, que deverá ser especializada em ensino de língua para estrangeiros.

O objetivo da ação, que tem o apoio do Banco Central, é reforçar o conceito de educação financeira com foco no ato de poupar como forma de ampliar a compreensão sobre os produtos de investimento e ressaltar a importância da reserva financeira de médio e longo prazos para realizar sonhos e metas. A ação também tem o apoio do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Poucos brasileiros têm o hábito de poupar. Segundo pesquisa realizada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), com apoio do Datafolha, divulgada recentemente, apenas 8% dos brasileiros aplicaram em produtos financeiros em 2018. A caderneta de poupança lidera a preferência de 88% dos que investem suas economias.

Evento

O número de ações realizadas ao longo de cada Semana ENEF vem crescendo a cada ano. Em 2018, foram 7.350 ações cadastradas, quase o dobro do ano anterior.

Todas as iniciativas foram gratuitas e desenvolvidas por 344 instituições e apoiadores que promovem temas relacionados a finanças pessoais, consumo consciente, previdência, seguros e relação equilibrada com o dinheiro. As ações alcançaram todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, com atividades presenciais e à distância. A agenda oficial da Semana ENEF está disponível no site do evento,