Quanto você precisa ganhar para financiar um imóvel em 20 cidades

São Paulo – Para financiar um imóvel usado de 50 metros quadrados no Rio de Janeiro é preciso ter uma renda familiar equivalente a 11.204 reais, em média. O valor é quase três vezes maior do que o necessário para adquirir uma unidade do mesmo tamanho em Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Na cidade mineira, é possível obter crédito para a compra do imóvel ao comprovar uma renda familiar média de 4.122 reais, segundo um levantamento feito pelo Canal do Crédito.

A pesquisa utiliza como base os preços do metro quadrado divulgados pelo índice FipeZap em abril, registrados em cada uma das 20 cidades incluídas no índice: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Contagem, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Vila Velha e Vitória.

A partir do preço médio do imóvel em cada cidade, o Canal do Crédito simulou qual seria o custo do financiamento de casas e apartamentos na Caixa, no Santander, no Bradesco, no Banco do Brasil e no Itaú dentro das condições praticadas atualmente pelas cinco instituições financeiras.

O levantamento considerou um perfil de comprador de 40 anos e um financiamento de 70% do valor de um imóvel usado por um prazo de 35 anos. Também foram usados como parâmetros financiamentos feitos pela tabela SAC, que tem parcelas decrescentes, e uma taxa média de juros equivalente a 8,94% ao ano.

A renda familiar ou individual necessária para arcar com a prestação foi calculada a partir do valor da primeira parcela, considerando que ela não supere 30% da renda familiar, limite fixado pelos bancos para a concessão de crédito.

A pesquisa considerou a renda familiar bruta porque esse é o parâmetro utilizado pela maioria dos bancos para liberação do financiamento. Uma família composta por duas pessoas, por exemplo, que ganhem 5 mil reais por mês cada uma, tem uma renda familiar de 10 mil reais caso ambas participem do financiamento.

Veja nas tabelas a seguir os resultados do levantamento feito pelo Canal do Crédito.

Rio de Janeiro (RJ)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 11.204 Valor da primeira parcela R$ 3.361 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 337.435 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 144.615 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 482.050 Preço médio do metro quadrado R$ 9.641

São Paulo (SP)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 10.158 Valor da primeira parcela R$ 3.047 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 305.690 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 131.010 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 436.700 Preço médio do metro quadrado R$ 8.734

Brasília (DF)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 9.005 Valor da primeira parcela R$ 2.702 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 270.725 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 116.025 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 386.750 Preço médio do metro quadrado R$ 7.735

Niterói (RJ)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 8.447 Valor da primeira parcela R$ 2.534 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 253.785 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 108.765 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 362.550 Preço médio do metro quadrado R$ 7.251

Florianópolis (SC)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 8.032 Valor da primeira parcela R$ 2.410 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 241.185 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 103.365 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 344.550 Preço médio do metro quadrado R$ 6.891

Belo Horizonte (MG)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 7.474 Valor da primeira parcela R$ 2.242 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 224.245 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 96.105 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 320.350 Preço médio do metro quadrado R$ 6.407

São Caetano do Sul (SP)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 7.049 Valor da primeira parcela R$ 2.115 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 211.365 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 90.585 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 301.950 Preço médio do metro quadrado R$ 6.039

Recife (PE)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.900 Valor da primeira parcela R$ 2.070 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 206.850 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 88.650 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 295.500 Preço médio do metro quadrado R$ 5.910

Fortaleza (CE)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.829 Valor da primeira parcela R$ 2.049 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 204.680 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 87.720 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 292.400 Preço médio do metro quadrado R$ 5.848

Curitiba (PR)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.730 Valor da primeira parcela R$ 2.019 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 201.670 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 86.430 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 288.100 Preço médio do metro quadrado R$ 5.762

Vitória (ES)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.709 Valor da primeira parcela R$ 2.013 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 201.040 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 86.160 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 287.200 Preço médio do metro quadrado R$ 5.744

Porto Alegre (RS)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.624 Valor da primeira parcela R$ 1.987 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 198.450 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 85.050 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 283.500 Preço médio do metro quadrado R$ 5.670

Campinas (SP)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.543 Valor da primeira parcela R$ 1.963 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 196.000 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 84.000 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 280.000 Preço médio do metro quadrado R$ 5.600

Santo André (SP)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.173 Valor da primeira parcela R$ 1.852 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 184.765 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 79.185 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 263.950 Preço médio do metro quadrado R$ 5.279

Santos (SP)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 6.149 Valor da primeira parcela R$ 1.845 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 184.030 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 78.870 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 262.900 Preço médio do metro quadrado R$ 5.258

São Bernardo do Campo (SP)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 5.764 Valor da primeira parcela R$ 1.729 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 172.375 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 73.875 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 246.250 Preço médio do metro quadrado R$ 4.925

Salvador (BA)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 5.742 Valor da primeira parcela R$ 1.723 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 171.710 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 73.590 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 245.300 Preço médio do metro quadrado R$ 4.906

Vila Velha (ES)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 5.521 Valor da primeira parcela R$ 1.656 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 164.990 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 70.710 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 235.700 Preço médio do metro quadrado R$ 4.714

Goiânia (GO)

Renda necessária (familiar ou individual) R$ 4.828 Valor da primeira parcela R$ 1.448 Valor financiado (70% do imóvel) R$ 143.955 Valor de entrada (30% do imóvel) R$ 61.695 Valor do imóvel de 50 m² na cidade R$ 205.650 Preço médio do metro quadrado R$ 4.113

Contagem (MG)