Quanto os juros impactam na parcela do seu imóvel financiado?

No último mês, a queda nas projeções para a taxa básica de juros animou o mercado e gerou corte nas taxas de financiamento. A reação mais imediata veio do Santander, que anunciou redução de juros para créditos imobiliários. As novas taxas para clientes com relacionamento são de 9,49% ao ano pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e 9,99% ao ano para Carteira Hipotecária (CH).

Embora a novidade seja atraente, os consumidores não costumam entender qual o impacto sobre o total do financiamento. “Nem sempre os cálculos são claros para quem busca um financiamento”, alerta Gilberto de Abreu, diretor de crédito imobiliário do Santander. Se for o seu caso, antes de contratar um crédito imobiliário, confira esta simulação que preparamos para você.

Situação de financiamento

Imagine que você tenha 35 anos e queira comprar um imóvel avaliado em 500 mil reais. Ao juntar todas as suas economias, você tem 200 mil reais para dar de entrada. O restante, 300 mil reais, você pensa em financiar em 35 anos. Veja, a seguir, como uma pequena diferença na taxa de juros pode pesar no seu bolso.

Simulação 1

Vamos começar com a hipótese de que você é um cliente Santander com relacionamento. Ou seja, está adimplente, realiza pelo menos uma nova compra por mês no cartão de crédito do banco e tem seguro residencial ou para acidentes pessoais, por exemplo. Nesse caso, você está apto a usar a taxa de 9,49% ao ano pelo SFH debitando as parcelas de sua conta-corrente. Aqui a sua simulação:

Taxa de juros: 9,49% a.a. + TR no SFH

Primeira parcela: R$ 3.127,03

Última parcela: R$ 744,71

Custo Efetivo Total (CET): 10,36% a.a.

Simulação 2

Agora, considere que você não seja um cliente Santander, mas que tenha benefícios em sua instituição financeira e, por isso, obtenha uma taxa de 10,5% ao ano para o crédito imobiliário. A diferença é de apenas 1% e, aparentemente, não deve ter muito impacto sobre o financiamento. Certo? Confira a simulação.

Taxa de juros: 10,5% a.a. + TR no SFH

Primeira parcela: R$ 3.358,42

Última parcela: R$ 745,26

CET: 11,37% a.a.

Simulação 3

Por fim, vamos imaginar que você não tenha muitos benefícios em seu banco. Por isso, a melhor taxa de juros que você obteve lá foi de 11,5% ao ano.

Taxa de juros: 11,5% a.a. + TR no SFH

Primeira parcela: R$ 3.585,61

Última parcela: R$ 745,80

CET: 12,38% a.a.

Conclusões

Considerando os dois primeiros cálculos, a diferença entre a primeira parcela da Simulação 2, com juros de 10,5%, para a Simulação 1, com 9,49%, é de 231,39 reais. O valor pode não ser muito significativo, mas isso não é tudo. Essa diferença representa, no total do valor pago no financiamento da Simulação 2 para a Simulação 1, nada menos do que 48 706,96 reais.

Agora, se comparamos a Simulação 3, que tem juros de 11,5%, e a Simulação 1, com 9,49%, a diferença entre as primeiras parcelas chega a 458,58 reais, um valor bastante considerável. Mas qual o impacto total dessa diferença de 2,01% na taxa de juros sobre o valor total pago no financiamento? Prepare-se: 96 531,23 reais.

A taxa de 9,49% do Santander é válida para todos os segmentos, ou seja, você não precisa ser um cliente de alta renda para ter acesso a essa condição. Por tudo isso é que, antes de assinar um contrato e se comprometer com um longo financiamento, é preciso pesquisar as melhores ofertas do mercado e calcular quanto cada ponto percentual pode impactar no seu futuro. Boa sorte!