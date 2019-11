Quanto custa assistir ao Flamengo no Mundial no Catar

São Paulo – Há quem diga que ver o time campeão do mundo não tem preço, mas a realidade não é bem esta. Os torcedores do Flamengo que sonham em ver o time levantar a taça no Catar terão que desembolsar uma grana. Um levantamento realizado por EXAME, apontou que o preço mínimo, por pessoa, para ver o Mengão é de R$ 15.892.

Os pacotes avaliados incluem passagens de ida e volta, considerando a saída do aeroporto do Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro e a volta no dia 22 de dezembro, além de setes dias de hospedagem.

A estreia do Flamengo será no dia 17 de dezembro contra o Al-Hilal (time da Arábia Saudita) ou Espérance (time da Tunísia) no no Estádio Internacional Khalifa. Se passar pela semifinal, o time rubro-negro jogará no dia 21 de dezembro.

Os ingressos para assistir aos jogos estão a venda no site da Fifa e o valor varia de 29 reais até 468 reais, de acordo com o setor do estádio.