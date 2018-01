Quando é melhor pagar IPTU e IPVA à vista ou parcelado

São Paulo – Se você tem imóvel próprio, mora de aluguel ou é dono de um carro, preste atenção nestas dicas. Todo início de ano, é hora de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres (IPVA). Afinal, é melhor quitar à vista para aproveitar os descontos ou parcelar sem apertar o bolso?

Os descontos para quitar os impostos à vista variam conforme o município, no caso do IPTU, ou o estado, no caso do IPVA. Em São Paulo, as deduções são de 4%, para o IPTU, e de 3%, para o IPVA. Por isso, sempre que possível, é melhor pagar à vista.

Um estudo nacional do SPC Brasil mostrou que sempre que o desconto do IPTU for maior que 1,5% e o do IPVA, acima de 0,5%, vale a pena pagar os impostos à vista. Para chegar a esse resultado, a pesquisa levantou a média de parcelas e de abatimento em todos os estados e capitais do Brasil.

“Ou seja, sempre vale a pena pagar à vista, desde que o consumidor tenha o dinheiro na mão”, orienta a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Mas se você tem dívidas ou se o bolso vai ficar muito apertado nos próximos meses, é melhor parcelar os impostos do que pegar um empréstimo para quitar os débitos à vista, já que os juros embutidos no parcelamento são menores do que o de qualquer crédito no mercado.

Segundo Marcela, em São Paulo, a taxa de juros escondida do IPTU para quem paga a prazo é de 0,92% ao mês. Já a taxa embutida do IPVA é de 3,13% ao mês.

Também é melhor parcelar os impostos do que tirar dinheiro dos seus investimentos para quitar os débitos à vista, a não ser que você tenha feito uma poupança, isenta de Imposto de Renda, pensando no IPVA e no IPTU. Se tiver que escolher entre um imposto ou outro para quitar à vista, escolha o que cabe no seu bolso.

O advogado da associação de consumidores Proteste Renato Santa Rita lembra que, este ano, em alguns estados, o seguro obrigatório do carro (DPVAT) deverá ser pago separadamente do IPTU. No Rio de Janeiro, os motoristas já podem imprimir a guia para o pagamento do seguro.

“É importante lembrar que, se o consumidor não pagar o DPVAT, o IPVA ou o IPTU, pode ficar inadimplente”, orienta.

Quando pagar o IPVA e o IPTU

As datas para pagar o IPVA variam conforme o estado. No estado de São Paulo, os boletos do IPVA para quitar o imposto à vista com desconto de 3% ou a 1ª parcela podem ser pagos até o dia 22 de janeiro, conforme o número final da placa. Confira o calendário abaixo:

O valor do imposto pode ser consultado no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, digitando o número do Renavam e a placa do veículo. Para pagar, basta ir a uma agência bancária, com o número do Renavam, e utilizar os terminais de autoatendimento ou os guichês do caixa. Também é possível pagar pela internet, em débito agendado e nas casas lotéricas.

As datas para pagar o IPTU variam conforme o município. Na cidade de São Paulo, os boletos serão emitidos a partir do dia 16 de janeiro. O vencimento da primeira parcela ou da cota única é em fevereiro, conforme o dia escolhido pelo contribuinte. Para quem não escolheu a data de vencimento, o dia poderá ser 9 ou 14 de fevereiro.imóAinda não é possível consultar o valor do imposto a ser pago no site da Prefeitura.