Qual é o melhor título do Tesouro para investir hoje?

Pergunta do leitor: Qual é o melhor título público para investir hoje? Que tenha maior rentabilidade e menor risco?

Resposta de Márcio Wolter, CFP®:

Olá leitor! Como provavelmente você deve saber temos, atualmente, três tipos de títulos públicos:

– Indexado ao IPCA (o famoso Tesouro IPCA+);

– Prefixado (Tesouro Prefixado);

– Indexado à Taxa Selic (Tesouro Selic).

No momento que escrevo, encontro, por exemplo, o Tesouro IPCA+ 2024 a IPCA + 2,10% ao ano (com inflação a 3,50% a.a., seria um total de 5,67% a.a.) e o Prefixado 2025 em 6,10% anuais. Já o Tesouro Selic paga a taxa Selic do momento – hoje em 5% ao ano, e com forte tendência de cair mais.

Desta forma, vemos que o Prefixado rentabilizaria mais, porém, não é tão simples.

Quem investir no Tesouro Prefixado ou no Tesouro IPCA+, estará exposto a flutuações no valor do seu título até seu vencimento (a chamada “marcação a mercado”), pois o aumento e queda da taxa Selic gera esse impacto, principalmente se esse vencimento for mais longo.

Ou seja, se precisar do dinheiro antes do vencimento, há possibilidade de resgatar menos do que se colocou.

Nesse cenário de necessidade de liquidez, a melhor opção é o Tesouro Selic, que é o único título público que não é afetado com essa oscilação.

Mas antes mesmo disso tudo, o mais importante é saber seu perfil de investidor e o objetivo com esse investimento, mesmo porque existem outros produtos além do Tesouro que possam ser mais indicados. Assim, sugiro a procura por um profissional para auxiliar a investir seu dinheiro da forma mais adequada.

Boa sorte com seus objetivos e sucesso!

Márcio Wolter Filho é planejador financeiro pessoal e possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner), concedida pela Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Email: marcio@passerpfp.com.br

