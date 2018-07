Quais versões do Jeep Compass mais (e menos) desvalorizam com o tempo

São Paulo — Desde o seu lançamento, em 2016, o Jeep Compass vem ganhando espaço entre os SUVs Médios preferidos dos brasileiros. Nos seis primeiros meses de 2018, ele ficou em nono lugar entre os carros mais vendidos do Brasil, segundo a Fenabrave (Federação Nacional de Veículos Automotores).

Com preços entre 109.990 reais e 150.490 reais, o Jeep Compass tem motor 2.0 flex e 2.0 turbodiesel, além de ter a opção de tração 4×2 e 4×4. Mas você sabe quais versões do carro mais e menos desvalorizam ao longo do tempo?

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou essa informação, que é importantíssima na hora de escolher o modelo do carro novo, já que ninguém quer ter surpresas lá na frente na hora de vender o seu usado.

O levantamento da KBB Brasil mostra que as séries especiais, como Compass Sport 4X4 e Compass Night Eagle 4X4, são uma excelente opção, com baixa taxa de desvalorização, variando de 8% a 13,6% e 7% a 12,6%, consecutivamente.

Já o modelo tradicional com menor desvalorização é o Compass Trailhawk 4X4, que perde apenas 11,2% no primeiro ano e 16,6% no segundo ano de uso. Veja a lista completa abaixo.

Modelos 4×2

VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2018 2017 Desvalorização da linha 2018 em relação à 2019 Desvalorização da linha 2017 em relação à 2019 COMPASS SPORT 4X2 2.0 16V AT6 FLEX 4P (Básico) R$ 109.990 R$ 92000 R$ 86480 16,4% 21,4% COMPASS LONGITUDE 4X2 2.0 16V AT6 FLEX 4P (Básico) R$ 119990 R$ 101000 R$ 94940 15,8% 20,9% COMPASS LIMITED 4X2 2.0 16V AT6 FLEX 4P (Básico) R$138990 R$ 120000 R$ 112800 13,7% 18,8% COMPASS NIGHT EAGLE 4X2 2.0 16V AT6 FLEX 4P (Básico) R$122990 R$ 110000 R$ 103400 10,6% 15,9%

Modelos 4×4