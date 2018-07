Quais versões do Honda HR-V mais (e menos) desvalorizam com o tempo

São Paulo — Na hora de trocar de carro ou comprar um veículo zero-quilômetro pela primeira vez, nem sempre as pessoas se preocupam com o quanto o automóvel vai se desvalorizar ao longo do tempo. Essa é uma informação bastante importante, uma vez que os carros já perdem valor assim que deixam as concessionárias.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil, referência internacional em preços de carros, levantou quais versões de um modelo bastante conhecido pelos brasileiros, que está entre os mais vendidos do país, o Honda HR-V, mais e menos se desvalorizam.

A queda no preço pode ultrapassar os 11% se compararmos a linha 2017 com a linha 2019. Veja abaixo o levantamento completo feito pela KBB Brasil.