Quais versões do Chevrolet Onix mais (e menos) desvalorizam com o tempo

São Paulo — Diferentemente dos imóveis, que tendem a se valorizar ao longo do tempo, os carros zero-quilômetro já começam a perder valor assim que deixam as concessionárias. Por isso, a desvalorização do modelo não pode ser ignorada na hora de comprar um veículo.

Quando falamos sobre o carro mais vendido no Brasil por três anos consecutivos, o Chevrolet Onix, a desvalorização pode chegar a 22% se compararmos a linha 2017 com a linha 2019.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as versões do automóvel número 1 do país em vendas que mais e menos desvalorizam com o tempo. A versão que menos desvaloriza é Onix LT 1.0 Manual, que perde apenas 7% no primeiro ano e 14% no segundo ano de uso.

Confira abaixo o levantamento completo.

VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2018 2017 Desvalorização da linha 2018 em relação à linha 2019 Desvalorização da linha 2017 em relação à linha 2019 ONIX ACTIV 1.4 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 57.290 R$ 53.000 R$ 49.820 8% 15% ONIX ACTIV 1.4 8V AT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 62.490 R$ 57.000 R$ 53.580 10% 17% ONIX EFFECT 1.4 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 53.900 R$ 49.000 R$ 46.060 10% 17% ONIX JOY 1.0 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 41.290 R$ 37.500 R$ 35.250 10% 17% ONIX LT 1.0 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 43.990 R$ 41.000 R$ 38.540 7% 14% ONIX LT 1.4 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 48.990 R$ 44.000 R$ 41.360 11% 18% ONIX LT 1.4 8V AT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 53.990 R$ 47.000 R$ 44.180 15% 22% ONIX LTZ 1.4 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 54.990 R$ 49.000 R$ 46.060 12% 19% ONIX LTZ 1.4 8V AT6 ECO FLEX 4P (Basico) R$ 59.990 R$ 55.000 R$ 51.700 9% 16%