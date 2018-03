Quais são os melhores investimentos agora que os juros estão mais baixos?

Nem os mais premiados analistas esperavam que, a esta altura, a taxa básica de juro do país estivesse onde está. Menos ainda que o Banco Central sinalizasse que cortes adicionais ainda podem ser feitos. Os investidores tiveram pouco tempo para se acostumar com a ideia de que, se o Brasil caminha de fato para se tornar um país normal — pelo menos no que se refere ao patamar de juros —, é preciso reavaliar a carteira de investimentos.

Mesmo os conservadores podem buscar opções um pouco mais rentáveis na renda fixa. Quem quer ter retornos maiores precisa arriscar. Veja, a seguir, as principais recomendações de assessores financeiros consultados por EXAME.

TÍTULOS PÚBLICOS COM VENCIMENTO A PARTIR DE 2025

Os títulos públicos com prazos longos ainda oferecem rendimentos interessantes. No fim de março, os papéis prefixados (que determinam hoje o retorno que será pago no futuro) pagavam em torno de 9,5% ao ano. Os vencimentos desses papéis estavam marcados para 2025 e 2029.

Mesmo que os juros básicos subam um pouco, como projetam alguns economistas num cenário de crescimento mais forte da economia, esses papéis valem a pena. Já os títulos públicos atrelados à inflação que oferecem os melhores rendimentos são os que vencem a partir de 2035: o retorno é de cerca de 5%, além da variação do IPCA.

Para quem são indicados: investidores de todos os perfis que puderem deixar seu dinheiro aplicado por, no mínimo, sete anos.

