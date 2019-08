Prova de vida do INSS poderá ser feita pelo celular, diz secretário

São Paulo — O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, anunciou nesta sexta-feira (16) que a prova de vida para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a ser feita por biometria pelo celular ou pelo computador.

Após a finalização de testes, o órgão vai implementar a medida. Com a adoção do uso da tecnologia no serviço, o beneficiário não vai mais precisar ir até agências bancárias ou do INSS anualmente para comprovar que está vivo.

Pelo Twitter, Marinho afirmou que a mudança foi feita sob orientação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Sem dúvida, esse será um grande avanço e um conforto para os usuários do nosso sistema previdenciário. Nós vamos poder fazer essa validação através de um computador, de um celular, sem a necessidade do beneficiário se deslocar até o banco ou uma agência do INSS”, diz o secretário.

Marinho não anunciou um prazo para início da implementação da medida.